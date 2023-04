Verso Milan-Inter, il Corsera svela: “Calhanoglu in allenamento sta…”

Hakan Calhanoglu ha ormai smaltito il problema alla coscia e sta tornando quello che tutti conosciamo. Simone Inzaghi sta infatti dosando il turco concedendogli il giusto minutaggio per tornare al top in vista degli importantissimi impegni che i nerazzurri avranno nelle prossime settimane. Scrive il Corriere della Sera.

"Il turco è il jolly per la resa dei conti col Milan: sta spingendo come un for- sennato in allenamento dopo l’infortunio alla coscia per essere al massimo nella doppia sfida europea. Ha lasciato i rossoneri per vincere lo scudetto, li ha visti esultare sotto il naso, vuole la sua rivincita".