Bonolis: “Battere la Juve sarebbe goduria biblica. InterSpac mi ha chiamato. Suning…”

Paolo Bonolis affronta i temi caldi di casa Inter: "Bene Eriksen, ma non dimentichiamo Sensi. Derby non determinante"

"Lo scontro Lukaku-Ibrahimovic nel derby di Coppa Italia? Se la dirigenza tace avrà le sue buone ragioni per tacere. Andrea Agnelli? Lo incontrai una volta in un ristorante, ma non ci siamo scambiati neanche una parola, eravamo con le rispettive famiglie. Eriksen? Abbiamo provato a giocare con il 3-4-1-2, e la cosa non ha funzionato. Se lo schieri da trequartista accetti la sua volontà di non rientro, lui ha questa difficoltà. Adesso sembra che Conte gli abbia fatto digerire questa necessità di impostare ma, al contempo, di lavorare anche in fase di non possesso palla, come ho visto contro la Lazio. A me piace: se accetta questa volontà di contrasto è un signor giocatore, ha illuminazioni non indifferenti, Brozovic non è il solo che deve far girare il pallone, ma ora sono in due. E poi non dimentichiamoci di Sensi, che a me piace follemente: è abbastanza complicato quello che succede a Stefano, è un anno che non gioca mai, non ho capito le sue problematiche. Abbiamo questi due giocatori che permettono a Brozovic di non essere il solo punto di riferimento del gioco, se ce n'è solo uno diventa facilmente soffocabile. All'inizio sembrava che Eriksen facesse una cortesia ad entrare in campo, sembrava avesse una sorta di distacco da ciò che volesse Conte; adesso mi sembra che abbia capito questi doveri, assolvendoli con quelle che sono le sue capacità. Non è un incontrista, ma copre e fa quello che chiede Conte.