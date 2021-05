Corsport: “Futuro Inter, lo scenario. Ma qualcuno può scendere dal treno se…”

Il quotidiano dipinge lo scenario futuro in casa nerazzurra: occorrerà attuare una politica di riduzione dei costi

Testa all'unico obiettivo, poi ci sarà da stabilire cosa ne sarà dell'Inter. Ecco perché Steven Zhang avrà un'agenda piena di impegni durante la sua permanenza a Milano, nella quale dovrà rendere chiaro a tutto il club il piano di Suning per il futuro. Spiega il Corriere dello Sport: "Con lo scudetto in bacheca, arriverà il momento per stabilire l’agenda degli incontri che dovranno definire il futuro che attende l’Inter.

La priorità, evidentemente, è quella di trovare le risorse necessarie per coprire tutte le scadenze fino al termine della stagione sportiva e per avviare la prossima. Subito dopo, però, dovranno scattare gli incontri con Conte e i dirigenti dell’area sportiva, tutti accomunati dalla scadenza dei rispettivi contratti nel 2022.

Si tratterà di stabilire le linee guida per l’anno che verrà, tra un mercato in entrata che dovrà essere finanziato da quello in uscita, con l’obbligo di tagliare il monte ingaggi, e un’asticella che, nonostante il titolo, non potrà essere alzata. Superfluo sottolineare che, senza condivisione e una vera unità d’intenti, qualcuno potrebbe anche scegliere di scendere dal treno".