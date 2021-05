Corsport: “Inter, via anche Lautaro? Muriel grande scelta. Con questo giovane”

Secondo il quotidiano, anche l'argentino non è sicuro di una permanenza a Milano davanti ad un'offerta da 80-90 mln

Achraf Hakimi sembra viaggiare spedito verso il Paris Saint-Germain, ma questa non sarebbe l'unica brutta notizia per i tifosi dell'Inter. Secondo il Corriere dello Sport, infatti anche Lautaro Martinez potrebbe essere sulla lista dei partenti a fronte di un'offerta irrinunciabile. Si legge: "Attenzione anche a Lautaro, corteggiatissimo da Real e soprattutto Atletico Madrid. Chiaro che spezzare il tandem Toro-Lukaku creerebbe un bel problema. Ma, davanti ad un potenziale ricavato di 80-90 milioni, l’Inter non potrà che fare di necessità virtù.