Gds: “Inter, Hakimi verso il Psg: trattativa spedita, offerta intorno ai 60 mln”

Il PSG continua il pressing per il marocchino: secondo la Rosea può essere lui la cessione eccellente nerazzurra

Può essere davvero Achraf Hakimi la cessione eccellente da parte dell'Inter. Il club nerazzurro ha infatti bisogno di incassare e il marocchino è davvero ambito in Europa. Il Paris Saint-Germain, spiega La Gazzetta dello Sport, continua il pressing e sembra davvero fare sul serio: "Hakimi sempre più verso il Psg. Avanza spedita la trattativa che potrebbe portare l’esterno dall’Inter al club francese: si tratta di un affare tra i 50 e i 60 milioni di euro di valutazione complessiva. Contatti tra le parti anche nelle ultime ore. Hakimi può essere dunque la cessione top necessaria per la casse nerazzurre: il club è fiducioso di evitarne altre, pur restando fermo l’obiettivo di un attivo di mercato da centrare per una cifra tra i 90 e i 100 milioni", si legge.