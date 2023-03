Cottarelli: “Nessun accordo, ma Interspac esiste ancora. Zhang sicuro di quello che vuole”

L’economista e senatore Pd Carlo Cottarelli, promotore di un progetto di azionariato popolare per l'Inter ha parlato a Rai Radio1

Interspac "esiste ancora, per ora non c’è possibilità di avere un accordo, l'idea è giusta però". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora l’economista e senatore Pd Carlo Cottarelli, promotore di un progetto di azionariato popolare per l'Inter.