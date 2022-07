Cottarelli: “Interspac? Suning non vuole lavorare con noi. Capolavoro Lukaku”

Carlo Cottarelli torna a parlare di Interspac e di Inter . Così l’economista in un’intervista a La Prealpina si è espresso sui temi caldi, dal ritorno di Lukaku alla questione stadio. "Lo ha letto il mio tweet di qualche giorno fa? E’ quello che penso, parole per parola, del capolavoro che è stato riportare Lukaku all’Inter”, ha detto parlando dell’ad Beppe Marotta. “Uno che vende Lukaku per 115 milioni e l’anno dopo lo riporta quasi gratis è il solo che possa ridurre il nostro debito pubblico”, ha poi sottolineato.

Sul progetto di azionariato popolare dell’Inter, Cottarelli ha poi spiegato: “Noi abbiamo fatto quello che avevamo promesso di fare, cioè preparare un business plan. Abbiamo lavorato con Deloitte Consulting. Ma la proprietà della società non è interessata a lavorare con noi. E quindi noi non possiamo andare avanti . Mi spiace ma è così. Magari in futuro le cose cambieranno”.

Infine, un pensiero anche sul tema San Siro per Inter e Milan: “È chiaro che una società come l’Inter ha bisogno di uno stadio in condizioni migliori di quello di San Siro, che poi si costruisca un altro stadio o si metta a posto quello esistente non importa. Se ne potrebbe parlare in dettaglio soltanto trovandosi a considerare di entrare effettivamente nella società. Ma visto che questa possibilità per il momento non interessa alla proprietà attuale, è inutile fare elucubrazioni su quale sia la soluzione migliore”.