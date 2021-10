Cottarelli risponde a Zhang: “Ha ragione, servono fatti. E andremo avanti: abbiamo già…”

Giovedì, in occasione dell'Assemblea dei soci, il presidente dell'Inter, Steven Zhang, ha toccato anche l'argomento Interspac

Giovedì, in occasione dell'Assemblea dei soci, il presidente dell'Inter, Steven Zhang, ha toccato anche l'argomento Interspac , usando parole molto chiare nei confronti del progetto promotore per l'ingresso dell'azionariato popolare nel club nerazzurro. Su Tuttosport, è arrivata la risposta del numero di Interspac, l'economista Carlo Cottarelli, che ha parlato così:

ZHANG HA RAGIONE - "Zhang ha ragione. Basta parlare, adesso ci vuole una proposta concreta. Interpreto quanto sostenuto come un’apertura, non come una chiusura. Il club è disposto ad ascoltare chiunque, ma serve un progetto. Tre giorni fa abbiamo diramato un comunicato stampa per annunciare la scelta di Deloitte per la preparazione del nostro business plan. Servirà solo un po’ di tempo, lavoreremo qualche settimana, ma stiamo andando avanti. Il progetto vuole dire portare alla società una proposta concreta. E la decisione di Deloitte come consulente strategico è un passo avanti: i lavori insomma sono già cominciati".