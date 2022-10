Lautaro-Milito, Cruz: “Toro, che garra! Ma Diego segnava anche bendato e…”

Julio Ricardo Cruz, ex attaccante, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Lautaro Martinez e di Diego Milito

Julio Ricardo Cruz, ex attaccante, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Lautaro Martinez e di Diego Milito: "I grandi attaccanti di epoche diverse sono complicati da paragonare. A Lautaro auguro in particolare di alzare al cielo la Champions come Diego".

GIOCO AEREO - "Milito voto 9, Lautaro voto 9. Martinez è più basso, ma è forte nelle sponde di testa e si fa valere anche contro avversari più alti perché ha un gran tempismo nel saltare. Diego magari di palloni a metà campo ne "spizzava" di meno, ma quando in area gli mettevi la palla giusta, non perdonava".

DESTRO - "Milito voto 9,5, Lautaro voto 9. Il Principe con quella finta che faceva con il destro ti saltava sempre. I difensori conoscevano il suo movimento, ma non lo fermavano lo stesso. Anche Martinez è forte quando calcia al volo, ma scelgo il destro di Diego".

SINISTRO - "Milito voto 8, Lautaro voto 9. Lautaro con il sinistro tira in maniera più naturale, come con il destro. Non puoi lasciargli un metro e ti fulmina. Diego era più... destro che sinistro".

DRIBBLING - "Milito voto 9,5, Lautaro voto 8,5. Milito aveva quel dribbling pazzesco che disorientava il difensore. Vi ricordate la finale di Champions? Anche Lautaro però si destreggia tra gli avversari. Ha gambe forti e viene fuori dai duelli palla al piede".

SENSO DEL GOL - "Milito voto 10, Lautaro voto 9. Diego segnava anche bendato. Mai visto uno che "sentiva" la porta come lui. Era davvero pazzesco. Lautaro deve lavorare di più per fare gol perché, come caratteristiche, arretra per dialogare con i compagni e spesso arriva alla conclusione più stanco. Contro la Salernitana però avete visto che rete che ha segnato?".

LEADERSHIP - "Milito voto 9, Lautaro voto 9. Il Principe è arrivato all'Inter a trent'anni, con una carriera importante alle spalle; Lautaro da giovane, ma nonostante adesso abbia 25 anni, ha sempre giocato con la personalità di un veterano. In campo si fa rispettare e non a caso ha segnato in grandi partite contro il Liverpool e il Barcellona".

GARRA - "Milito voto 8,5, Lautaro voto 10. Diego dava sempre una mano alla squadra e aiutava anche sulle palle inattive in fase di non possesso, ma Martinez non a caso è soprannominato il Toro: pressa, entra deciso nei contrasti e dà sempre tutto anche senza il pallone. Mi piace molto per lo spirito di sacrificio che mostra".