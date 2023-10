Cruz: “Mio figlio impari da Lautaro. Inter? Non mi aspettavo un Thuram così”

Focus poi su Lautaro, capitano e trascinatore: "Viene dalla vittoria del Mondiale, sta vivendo un momento molto bello. Porta la fascia da capitano, la sua presenza in campo si avverte non solo per i gol e questo è importante. E' da togliersi il sombrero, come si dice in Argentina. Mio figlio deve imparare più da Lautaro che da me: le mie doti le ha nel sangue. Attaccanti argentini e l'Inter? Legati un po' da asado e mate (ride, ndr). E' un legame bello, vedere Lautaro in questo momento fa piacere. Ci sono anche altri attaccanti argentini in Serie A, prepariamo grandi talenti per l'Europa".