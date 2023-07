Cuadrado all’Inter, Cordoba: “Ti fa onore aver scelto gli obiettivi al posto dei soldi”

È un colombiano storico dell'Inter , con cui ha vinto tutto. E Juan Cuadrado , ultimo arrivo in nerazzurro, è un suo connazionale. Ivan Ramiro Cordoba ha commentato un post nel quale si parla dell'ufficialità del suo addio esprimendo parole di grande affetto per lui che ha trovato un ambiente un po' particolare ad accoglierlo.

"Ti auguro il meglio Juangui. So che darai tutto per questa maglia. Ora la maggior parte dei giocatori sceglie il proprio destino solo in base al denaro, ti fa onore aver preso una decisione più per obiettivi sportivi e per continuare a competere a grandi livelli. Forza Inter", ha scritto l'ex difensore interista nel messaggio dedicato al giocatore che arriva a parametro zero dopo otto anni alla Juve.