Cuadrado espressamente chiesto da Inzaghi: “Non è vendetta per Lukaku ma…”

Come un fulmine a ciel sereno: ieri sera l'Inter ha chiuso per l'arrivo a Milano a sorpresa di Juan Cuadrado. Fortissimo il malcontento dei tifosi, ma, come riporta anche Tuttosport, l'operazione è voluta fortemente dall'allenatore: "Cuadrado - che in rosa prenderà il posto di Bellanova e formerà il binario di destra con Denzel Dumfries - è stato espressamente richiesto da Simone Inzaghi. All’allenatore serviva come il pane un esterno in grado di saltare l’uomo - Dumfries va sempre “dritto per dritto” per sfruttare la sua fisicità - che può essere decisivo anche nell’ultima mezzora.