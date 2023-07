Il colombiano, appena arrivato ad Appiano Gentile, è a disposizione di Inzaghi per il secondo test pre campionato

Seconda amichevole pre campionato per l'Inter: i nerazzurri, dopo aver battuto 3-0 il Lugano, affrontano oggi ad Appiano Gentile la Pergolettese, formazione di Serie C. A disposizione di Simone Inzaghi c'è anche l'ultimo arrivato, Juan Cuadrado: il colombiano, per l'occasione, indosserà la maglia numero 17.