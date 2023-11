Pavard out, Inzaghi può sorprendere tutti e puntare su… Cuadrado: lo scenario

C'è un'altra opzione a sorpresa a disposizione di Simone Inzaghi per sopperire, nei prossimi due mesi, all'assenza in difesa di Benjamin Pavard

C'è un'altra opzione a sorpresa a disposizione di Simone Inzaghi per sopperire, nei prossimi due mesi, all'assenza in difesa di Benjamin Pavard. A descriverla è la Gazzetta dello Sport:

"In teoria ci sarebbe anche un'altra opzione, che per il momento è solo teorica: quella legata a Cuadrado. Il colombiano è ancora infortunato, alle prese con una tendinite che non se ne vuole andare e lo costringerà (al 99%) a non andare con la nazionale per i prossimi impegni".