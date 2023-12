Lungo stop in vista per Juan Cuadrado, che oggi è stato operato in Finlandia: ecco i tempi di recupero per Sky Sport

Lungo stop in vista per Juan Cuadrado, che oggi è stato operato in Finlandia. Come riportato da Sky Sport dopo l’intervento, “l’esterno destro dell’Inter starà fermo almeno 3 mesi per l'operazione al tendine d’Achille. Il giocatore seguirà un programma riabilitativo nelle prossime settimane. Una decisione presa negli scorsi di giorni di comune accordo con il club nerazzurro (che molto probabilmente interverrà sul mercato per sostituirlo)”, si legge.