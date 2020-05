Inter, primo colpo in attacco. In attesa di un big, Marotta stringe per il bomber dell’Hertha Cunha

Con la ormai certa partenza di Icardi e la trattativa del Barcellona per arrivare a Lautaro, l’Inter dovrà rifondare il reparto offensivo. Sanchez rientrerà allo United dopo il prestito ed Esposito probabilmente andrà a giocare in prestito. Così il club nerazzurro è al lavoro per completare il reparto offensivo nerazzurro che avrà parecchie facce nuove.

Tra queste, molto probabilmente, ci sarà anche Matheus Cunha 21enne brasiliano dell’Hertha Berlino, l’Inter ha riallacciato i rapporti col suo entourage e spera di chiudere a breve. “Seconda punta, Cunha ha dimostrato di potersi adattare anche da centravanti o da attaccante esterno. Caratteristiche che lo accomunano al primo Lautaro, quello sbarcato dal Racing dove veniva impiegato in tutti i ruoli dell’attacco. Ecco perché il suo profilo è entrato nel mirino dell’Inter. Pagato, come detto, 18 milioni, il suo valore, anche se dovesse proseguire a segnare a ritmi importanti, difficilmente supererà i 30-35 milioni. Un investimento non banale, ma comunque congruo per colui che nei piani del club nerazzurro potrebbe diventare il terzo attaccante dell’organico di Conte, il jolly da alternare ai titolari, Lukaku e uno fra Cavani e Werner. Fra l’altro l’Inter vanta buoni rapporti con l’Hertha, frutto della trattativa effettuata la scorsa estate per portare a Milano l’esterno austriaco Valentino Lazaro”, spiega Tuttosport.