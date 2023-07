Inter, fascia a Lautaro. Il nuovo coro della Nord: “Siamo tutti in piedi, è il nostro capitano”

Lautaro il nuovo capitano dell'Inter. Un'investitura importante che arriva anche dalla Curva Nord: ecco il nuovo coro per il Toro

Con l'addio di Handanovic, Brozovic e D'Ambrosio, è Lautaro il nuovo capitano dell'Inter. Un'investitura importante per un giocatore che, nonostante le voci (anche recenti), non ha mai perso senso di appartenenza e affetto per la maglia.