Inter, striscione della Curva Nord sotto la sede del club: “Orgogliosi di te Steven Zhang”

Le durissime parole di Steven Zhang nei confronti del presidente della Lega di Serie A, Paolo Dal Pino, hanno fatto breccia nei tifosi dell‘Inter. Dopo il comunicato di oggi, infatti, gli esponenti della Curva Nord si sono recati sotto la sede del club nerazzurro per esprimere con uno striscione la loro vicinanza al presidente della società: “Proud of you Steven Zhang” (“Orgogliosi di te Steven Zhang, ndr“), recita lo striscione del settore più caldo dei tifosi dell’Inter. Un ambiente compatto, che si stringe attorno al suo presidente.