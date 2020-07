Inter-Torino, la Curva Nord si fa sentire con uno striscione: “Fuori i cogl…”

Non ci sono stati per le altre gare e non ci saranno anche per Inter-Torino. Porte chiuse ai tifosi nerazzurri anche per questa partita, ma hanno comunque voluto farsi sentire. Sui cancelli del Meazza è stato esposto uno striscione che invita i giocatori interisti a dare tutto in questo finale di campionato dopo la sconfitta con il Bologna e il pari con il Verona. “Capiamo le vostre giustificazioni, ma ora gentilmente fuori i cogl…”, recita lo striscione firmato Curva Nord.