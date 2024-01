Il Corriere di Bergamo conferma l'indiscrezione riportata oggi da Tuttosport: Juan Musso è sul taccuino dell'Inter per il prossimo anno come vice di Yann Sommer. Ecco cosa scrive il quotidiano bergamasco sull'Atalanta: "Non c’è tempo per vendere Musso (a 12 milioni), né tanto meno per comprare un vice Carnesecchi. C’è l’ipotesi che l’argentino raggiunga l’amico Lautaro in estate, per fare da vice Sommer, ma è ancora tutto da trattare".