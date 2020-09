Daily Mail – Eriksen, incubo Inter: in vendita, ecco la cifra chiesta. Conte ha scelto un altro

“L’incubo Inter, per Eriksen, si fa peggiore. Il danese è in vendita e Conte non lo vuole“. Apre così il Daily Mail il suo lungo articolo sulla situazione del centrocampista danese, colpo di gennaio dell’Inter e ora in una situazione di precarietà.

Secondo il Mail, infatti, Antonio Conte ha scelto definitivamente il 3-5-2 e ha chiesto alla società l’acquisto di N’Golo Kante per farne il perno del centrocampo. Eriksen, in questo schema, difficilmente troverebbe una collocazione adatta alle sue caratteristiche e per questo l’Inter sarebbe disposta a cederlo per 35 milioni di sterline, pari a circa 40 milioni di euro. Soldi da investire, poi, proprio nell’assalto a Kante del Chelsea.