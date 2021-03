Inter, senti Dalic: “Brozovic riposerà contro Malta, non può giocarne tre di fila”

Le parole del ct della Croazia, che preserverà il centrocampista dell'Inter nella prossima partita

Arrivano buonissime notizie per Antonio Conte dal ritiro della Croazia. Il ct Zlatko Dalic, ai microfoni di Hrt, ha infatti comunicato già un'esclusione importante nella formazione titolare che verrà schierata tra tre giorni contro Malta: "Ćaleta-Car ha giocato bene con Lovren in difesa, mi dispiace di non aver fatto riposare Luka Modric. Faremo riposare Brozovic e Luka contro Malta, non possono giocare tre partite di fila. Penso che 21, 22 punti saranno sufficienti per il primo posto, è importante qualificarsi per il Mondiale. Capisco le critiche e non ho alcun problema, ma la cosa più importante è l'obiettivo finale. Se ci qualifichiamo per il Qatar, non si guarderà la singola partita", ha detto.