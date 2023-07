Dall’Argentina – Colidio, accordo con il River. Ecco la cifra proposta all’Inter

Tra i giocatori in uscita dall'Inter c'è anche Facundo Colidio . L'attaccante argentino potrebbe partire a titolo definitivo, visto il forte interessamento del River, e garantire una piccola entrata economica per il club nerazzurro.

Dopo l'ottima stagione col Tigre, Facundo Colidio è sempre più vicino al River Plate. Le trattative sono avanzate e tutto fa pensare che sarà un calciatore del River. La società si è già accordata con il calciatore sulle questioni contrattuali e ora non resta che fare un'offerta formale all'Inter, proprietaria del pass del giocatore. Il River è disposto a offrire una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Tocca al club nerazzurro dare risposta, anche se tutto fa pensare che per quella cifra l'affare dovrebbe andare in porto.