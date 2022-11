Dalmat fa un nome per l’Inter: “Deve venire, spero i dirigenti se ne accorgano”

Il Mondiale in Qatar sta, come di consueto, mettendo in luce diversi talenti del calcio mondiale. Uno di questi è Ismaila Sarr, velocissimo esterno del Senegal classe 1998 che ha già mostrato il suo potenziale anche nelle scorse stagioni in Premier League. Il giocatore piace molto a Stephane Dalmat, che ha voluto consigliato all'Inter sul proprio profilo Instagram: "Ismaila Sarr, giocatore del Watford e del Senegal, deve venire all'Inter: spero che i dirigenti se ne accorgano".