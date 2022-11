Equipe – Inter seria su Thuram: progetto presentato. Una novità fa saltare il banco?

Marcus Thuram è l'oggetto dei desideri di diverse squadre per la prossima estate. La corsa al giocatore è già partita, l'Inter c'è

Daniele Mari

Marcus Thuram è l'oggetto dei desideri di diverse squadre per la prossima estate. L'attaccante francese, in scadenza di contratto, è sicuramente uno dei colpi a zero più succulenti per le big europee. E la corsa al giocatore è già partita.

Ne parla oggi anche l'Equipe, che mette in fila le squadre interessate.

"Il Bayern Monaco ha preso i primi contatti con l'entourage del giocatore. L'Inter, poi, è una delle candidate più serie per Thuram: il progetto del club nerazzurro è già stato presentato al giocatore, dopo l'interesse di 18 mesi fa. Poi c'è Unai Emery, che l'anno scorso voleva Thuram al Villarreal e che ora lo vorrebbe all'Aston Villa per creare una squadra da coppe europee. L'OM e il Borussia Dortmund sembrano ormai troppo in ritardo", aggiunge l'Equipe.

La squadra inglese che può far saltare il banco — E poi ci sarebbe una big inglese pronta a prendere Thuram già a gennaio.

"I dirigenti di un club inglese top 5, la cui identità non è filtrata, si dicono pronti a fare un'offerta al Mönchengladbach per acquistare Thuram a gennaio. La scorsa estate il giocatore aveva detto di voler fare l'intero anno al Borussia. E la sua idea non è cambiata. Ma cosa succederebbe con un'offerta monstre?", si chiede l'Equipe.