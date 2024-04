"Thuram, anche se parte da una situazione di fuorigioco. il gol fa parte di una nuova azione offensiva (APP). Il difensore dell’Empoli Bereszynskidà inizio ad una nuova azione con la propria giocata. Il pallone arriva da lontano, è lento, e il calciatore è in pieno controllo del proprio corpo. Non è pressato e contrastato, Inizia una nuova azione, c’è un cambio possesso. Riteniamo che il gol dell’Inter sia regolare. Se Thuram fosse in fuorigioco millimetrico, non abbiamo margini d’intervento in quanto trattasi di una nuova APP. La direttiva è quella che in casi di posizione dubbia non devono alzare. Se avesse avuto il dubbio, sul tocco di Bereszynski avrebbe alzato la bandierina".