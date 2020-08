D’Ambrosio: “Lukaku straordinario. Il gruppo è la nostra forza. Conte ci permette di entrare…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Danilo D’Ambrosio presenta Inter-Shakhtar. Dopo un periodo di difficoltà dovuta anche a un infortunio, il difensore nerazzurro è tornato tra i titolari: “Sto benissimo come tutta la squadra, non si arriva in semifinale in Europa se hai solo dei singoli che stanno bene. L’allenatore ci permette di entrare in campo al meglio, ci stiamo mettendo il massimo per raggiungere la finale. Non ci sono mai favoriti in queste partite, partiamo alla pari, loro sono forti soprattutto in avanti, la nostra forza è scendere in campo con un gruppo così forte“. Il giocatore parla poi del grande apporto di Romelu Lukaku per la squadra: “Romelu negli ultimi tempi sta facendo qualcosa di straordinario grazie alla squadra che lo mette in condizione. Con un attaccante così forte cercheremo di sfruttarlo in area di rigore“.

(gianlucadimarzio.com)