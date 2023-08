D’Ambrosio: “Inter bellissima parentesi, ma pronto per il Monza. Lukaku? Non mi riguarda”

Danilo D'Ambrosio, ex difensore dell'Inter e nuovo acquisto del Monza, ha parlato dopo le visite mediche e la firma coi brianzoli. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di FcInter1908 Daniele Vitiello: "Ho fatto, ho firmato: sono felicissimo di questa scelta. Ho detto subito sì perché mi è bastata una chiamata di Galliani, è la storia del calcio: mi ha parlato del progetto. Poi ho affrontato il Monza lo scorso anno, ho parlato con Palladino e mi sono piaciute subito le sue idee e la sua voglia di far giocare bene la squadra. Inutile nasconderlo, sono sempre stato un tifoso dell'Inter: l'ho detto alla fine perché mi piace parlare alla fine e dimostrare con i fatti le mie emozioni. L'Inter è la squadra che tifiamo in famiglia, è stata una parentesi bellissima della mia vita. Sono professionista e sono pronto a questa nuova avventura: grazie a tutti i tifosi per l'affetto in questi dieci anni e per la festa finale.