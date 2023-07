D’Ambrosio: “Inter? Spiace ma non porto rancore. Sta nascendo squadra diversa ma…”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset durante la festa della Curva Nord, Danilo D'Ambrosio, ex difensore dell'Inter, ha parlato così del suo addio ai nerazzurri e non solo: "Mi spiace che sia finita, io non porto rancore o rabbia: come ho dichiarato, avrei desiderato terminare la carriera all'Inter. Non è stato possibile ma non provo rancore. Mercato? E' un'Inter diversa ma con i giocatori che ci sono come Lautaro, Barella, De Vrij resta lo zoccolo duro: loro faranno sentire senso d'appartenenza ai nuovi arrivati".