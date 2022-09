Inter, D’Ambrosio: “Non molliamo, siamo abituati a non farlo. La analizzeremo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Danilo D'Ambrosio ha parlato così dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco: "Sapevamo fosse difficile, il Bayern è una delle favorite per vincere. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo provato a metterli in difficoltà: non siamo riusciti a fare gol. Poi se lasci mezza chance ti punisce. Cosa ci manca? Non so dirti, col lavoro si possono aggiungere cose inaspettate. L'ossessione batte il talento, bisogna solo lavorare. Noi non molliamo, siamo abituati a non mollare e a fare di tutto per gli obiettivi. Dopo il Milan abbiamo capito che potevamo vincere, non siamo stati lucidi in alcuni frangenti. Analizzeremo questa partita fino a che non diventeremo perfetti. Speriamo di non salvare più cose sulla linea, se lo si fa vuol dire che sei in difficoltà".