D’Ambrosio: “E’ la strada giusta. Con Conte cambio di mentalità, Inzaghi ha idee brillanti”

Fra i grandi protagonisti della vittoria dell'Inter per 2-0 a Empoli, Danilo D'Ambrosio ha commentato così il successo dei ragazzi di Inzaghi

"Da qualche anno non si ragiona più con l'io ma con il noi, ed è ciò che ci ha aiutato a raggiungere una finale europea e a vincere uno scudetto. Milan e Napoli? Dobbiamo pensare a noi stessi. Anche l'anno scorso eravamo su questa linea d'onda. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio, che è importante. Davanti abbiamo giocatori in grado di risolvere con una giocata, come dimostra il passaggio di Sanchez per me stasera. Dobbiamo non prendere gol, perché prima o poi la rete la facciamo. Bisogna fare i complimenti alla società, che è intervenuta in un certo modo sia in panchina che sui giocatori. Il cambio di mentalità è evidente a tutti. Quando è arrivato Conte c'è stato un cambio che stiamo cercando di portare avanti, anche con idee brillanti come quelle di Inzaghi. Secondo me siamo sulla strada giusta".