Sky – Inter, D’Ambrosio recuperato. Il punto su Gosens. Dubbio a centrocampo. In attacco…

Dall'infermeria arrivano buone notizie per Simone Inzaghi a due giorni dall'euroderby. Come riporta Sky Sport, Danilo D'Ambrosio ha svolto l'intera seduta di allenamento in gruppo e quindi col Milan il difensore ci sarà. Robin Gosens ha fatto un po' di lavoro con il gruppo evitando tutte le situazioni di contatto come la parte tattica e la partitella.

Il tedesco vuole esserci, ma la cautela spingerà Inzaghi a non convocarlo per averlo pronto per la gara con il Sassuolo. Per il resto si va verso la conferma della formazione che ha battuto il Milan in Supercoppa con Dzeko e Lautaro in attacco, il dubbio in mezzo al campo è tra Brozovic e Calhanoglu. Mentre dietro dovrebbero agire Darmian, Acerbi e Bastoni con Dumfries e Dimarco sulle fasce.