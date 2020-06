Ilaria D’Amico attacca la sorella di Ronaldo, Pistocchi a gamba tesa su Lady Buffon

Storie tese alla Juve dopo la sconfitta in Coppa Italia: la sorella di Cristiano Ronaldo ha attaccato la squadra e il tecnico Sarri, reo di non aver dato un gioco soddisfacente ai bianconeri.

Ilaria D’Amico, giornalista e compagna di Gigi Buffon, non ha risparmiato critiche alla sorella del campione portoghese: “Da calciatore non vorrei che un parente parlasse per me”.

Alla D’Amico ha risposto Maurizio Pistocchi, che ha lanciato una frecciata a Lady Buffon. “Anche nel calcio, come nel telecomando di Sky, bisogna introdurre il parental-control -la sorella di CR7 in un colpo solo svilisce i compagni e il lavoro del tecnico-ma anche il conflitto di interessi è un problema non da poco”.