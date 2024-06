C’era in Brasile, in Francia e nella notte di San Siro con la Svezia. Con che spirito affronta questo Europeo?

«La delusione di San Siro è stata la più pesante. E non poter più giocare in Nazionale per tanto tempo è stata dura, però ho fatto di tutto per poterci tornare. È un orgoglio esserci riuscito e darò tutto me stesso per raggiungere grandi obiettivi: quando uno dà tutto non ha rimpianti».