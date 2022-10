Darmian: “Prendiamoci le nostre responsabilità, risposte in campo. Lukaku manca ma…”

Settimana di Champions per l'Inter che domani sera a San Siro affronterà il Barcellona. Alla vigilia della sfida, in conferenza stampa, oltre a mister Inzaghi ha parlato anche Matteo Darmian. Queste le parole dell'esterno nerazzurro:

"Non è un gruppo presuntuoso il nostro, anzi abbiamo tutta la voglia di uscire da questo momento difficile. Dobbiamo essere bravi a far girare a nostro favore gli episodi".

"Per noi e per la squadra è importante, ma abbiamo giocatori fortissimi in attacco e la sua assenza non deve essere un alibi. Deve recuperare bene, noi lo aspettiamo, quando tornerà darà il suo contributo. Ora che non c'èdobbiamo essere bravi a sopperire alla sua mancanza, ma non c'è problema".