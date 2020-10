Inter, la gioia di Darmian: “Che emozione esordire con questi colori a San Siro!”

Un esordio estremamente positivo, contro molti pronostici, e che dimostra la professionalità di un ragazzo pronto a giocarsi ogni occasione con la maglia dell’Inter. A poche ore dal match di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach, Matteo Darmian ha ricevuto la notizia che avrebbe sostituito Achraf Hakimi, risultato positivo al Covid. E l’ex Parma non ha deluso le attese, giocando un’ottima partita. Su Instagram, Matteo ha espresso la sua soddisfazione:

“Emozionante esordire con questi colori a San Siro in una serata di @ChampionsLeague!! Peccato per il risultato che non ci soddisfa a pieno. Ora testa alla prossima“.