Inter, Darmian: “Vittoria fondamentale, segnale importante. Conte ci dà tutto”

Man of the match. Matteo Darmian è l'uomo che oggi ha regalato i tre punti all'Inter di Antonio Conte contro il Cagliari

Man of the match. Matteo Darmian è l'uomo che oggi ha regalato i tre punti all'Inter di Antonio Conte contro il Cagliari. Ecco le sue parole dopo la gara di San Siro, che riporta i nerazzurri a +11 sul Milan:

"Oggi abbiamo incontrato una buona squadra, che si è chiusa fin dall'inizio. Ma siamo felici di aver trovato questa vittoria, importantissima. Tutti i componenti della squadra si sentono partecipi. Da qui alla fine mancano tante partite, abbiamo bisogno di tutti. La corsa di Conte? Non l'ho visto, ero sommerso dall'abbraccio di tutti. Lui è un passionale, ci mette tutto e dà l'anima. Trasmette la passione e la voglia di vincere, questo si vede in campo. Questo gol ha sicuramente un bel peso nella mia carriera. Vincere oggi è fondamentale per tenere tutti a distanza. A livello psicologico abbiamo dato un segnale importante".