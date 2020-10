Inter, Darmian: “Siamo rammaricati, volevamo vincere. Dobbiamo guardare avanti e…”

Intervenuto a Mediaset, Matteo Darmian ha parlato così dopo il 2-2 contro il Borussia Monchengladbach:

“Penso che per quello che si è visto stasera, meritavamo qualcosa in più. Volevamo vincere, siamo un po’ rammaricati perché il pareggio ci sta stretto. Nel secondo tempo la partita si era messa male, siamo stati bravi a recuperarla. Siamo entrati in campo poi con la giusta voglia, volevamo vincere e ce l’abbiamo messa tutta però purtroppo è arrivato un pareggio, siamo un po’ rammaricati ma dobbiamo già guardare avanti e pensare alla prossima, non abbiamo troppo tempo per prepararla”.