Darmian: “Quest’anno vogliamo migliorare e vincere altri trofei. In campionato…”

Dal ritiro dell'Inter in Giappone, dove è in corso la tournée dei nerazzurri, Matteo Darmian ha parlato delle ambizioni della squadra di Inzaghi per la nuova stagione:

"Sicuramente quello giapponese è un calcio in crescita, giocare a calcio è bello in ogni parte del mondo e sicuramente ci possiamo confrontare con questa realtà e questa cultura. Calciatori giapponesi? Non ne conosco tanti, ma Yuto Nagatomo ha giocato nell'Inter e dunque lo conosciamo bene, è stato importante, sicuramente ce ne sono tanti giapponesi. L'ultima è stata una stagione importante, lunghissima. In campionato non abbiamo fatto benissimo e quest'anno siamo chiamati a fare meglio e avere la continuità che ci è mancata l'anno scorso. Ma abbiamo avuto un percorso incredibile in Champions League che ci ha portati a giocare la finale e dobbiamo ripartire da lì e da quella consapevolezza".