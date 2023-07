Darmian: “Siamo l’Inter, puntiamo sempre al massimo. Stiamo lavorando al meglio”

L'inizio della pre-season e le prime sensazioni in vista della prossima stagione: l'intervista esclusiva di Matteo Darmian ai microfoni di Inter TV: "È molto bello aver ricominciato, stiamo lavorando bene e ci stiamo preparando al meglio per questa nuova stagione. Gli obiettivi sono gli stessi, puntiamo sempre al massimo perché quando giochi in un Club importante come l’Inter gli obiettivi devono essere quelli e lavoreremo per questo.