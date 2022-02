Darmian: “Segnale al campionato? Vogliamo portare a casa i tre punti, da qui alla fine…”

Le parole del giocatore nerazzurro prima di Inter-Sassuolo

Inter-Sassuolo rappresenta una buona occasione per la classifica dei nerazzurri. Ne ha parlato ai microfoni di Inter TV Matteo Darmian: "Mi aspetto una partita difficile, sappiamo che sono una squadra di qualità. Una squadra alla quale piace giocare a calcio, dovremo stare attenti. Scendere in campo con la giusta determinazione e portare a casa i tre punti. Segnale al campionato? Vogliamo portare a casa i tre punti. Da qui alla fine della stagione contano tutti, dovremo fare quello che sappiamo fare. Mettere in difficoltà il Sassuolo e fare la nostra partita".