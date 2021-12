Dazn, addio doppia utenza: a meno di scegliere abbonamento più costoso. Diquattro: “Sarà…”

Veronica Diquattro conferma che dalla prossima stagione sarà addio alla doppia utenza

Dazn conferma: dal 2022-2023 addio alla doppia utenza, a meno di scegliere un abbonamento più costoso. La conferma arriva direttamente da Veronica Diquattro Chief revenue officer Europe e Ceo per l’Italia e la Spagna della piattaforma. "Le nostre condizioni di servizio stabiliscono chiaramente che l’abbonamento è personale e non cedibile, la concurrency consente di vedere contenuti in contemporanea su più dispositivi. Dal nostro monitoraggio abbiamo invece riscontrato che la funzionalità è sfruttata in modo scorretto da utenti che mettono in vendita una delle due utenze. Un cambiamento sarà quindi possibile ma in futuro, probabilmente dalla prossima stagione".