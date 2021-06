Diritti Serie A, DAZN rifiuta l’offerta di Sky da 500mln per condividere le partite

DAZN ha rifiutato l'offerta da 500 milioni di euro formulata da Sky per la condivisione dei diritti tv della Serie A in Italia

DAZN ha rifiutato l'offerta da 500 milioni di euro formulata da Sky per la condivisione dei diritti tv della Serie A in Italia. A riferirlo è Bloomberg, che cita fonti vicine alla trattativa. La proposta dell'emittente di Murdoch era volta a mantenere l'app di DAZN sul proprio set-top box:

"Dazn avrebbe respinto la proposta, dopo avere portato a casa, nel marzo scorso, un accordo per diventare la principale emittente di serie A per le prossime tre stagioni, per la cifra di 2,5 miliardi, investendo, secondo quanto riporta Bloomberg un miliardo di euro in tecnologia e col supporto finanziario del gestore telefonico Tim", si legge su gazzetta.it.