Intervenuto in conferenza stampa a Castel Volturno, Aurelio De Laurentiis , presidente del Napoli, è tornato sulla questione Zielinski. Il centrocampista ha rifiutato il rinnovo e presto sarà un nuovo giocatore dell'Inter. "Il rendimento delle partite di Piotr com’è stato? Uno che d’estate mi dice di voler restare e poi ti spacchi e giochi bene poi si mette in mezzo il tuo procuratore, uno può anche pensare “se questo ha paura di infortunarsi”, perché magari ancora non ha firmato tutte le carte e devo avere uno con il dubbio sul suo impegno?".

"Io non ce l’ho con Zielinski, ce l’ho a morte col suo procuratore. Già guadagni più di tutti, ti offro un rinnovo e Bolek non ti vuole far rimanere e ti va a vendere perché ci vuole guadagnare, io ho una diversa considerazione no di te come calciatore".