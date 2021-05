De Vrij: “Scudetto grandissima emozione”. Bastoni: “Momento decisivo? Derby e Juve”

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Stefan De Vrij ha commentato così la vittoria dello Scudetto. Poi è intervenuto anche Bastoni

"Bellissima emozione questo primo scudetto, non solo per noi ma anche per i tifosi che negli ultimi anni hanno sofferto parecchio. Siamo tutti molto contenti, è un'emozione bellissima. Hai visto Sassuolo-Atalanta? No, non l'ho vista. Poi l'ho scoperto dal gruppo su WhatsApp". Durante l'intervista si è inserito anche Bastoni: "Momento scudetto? La vittoria con la Juve e il derby, con la Juve abbiamo buttato giù i campioni e il derby è stata la vittoria più bella". De Vrij, poi, ha aggiunto: "Anche con l'Atalanta è stata una bella vittoria".