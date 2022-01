Trasferimento all’Inter, De Vrij porta in tribunale i suoi ex agenti: i motivi

Il difensore dell'Inter e dell'Olanda ha presentato una richiesta di risarcimento danni allo Sports Entertainment Group (SEG)

Stefan de Vrij porta in tribunale i suoi ex agenti. Il difensore dell'Inter e dell'Olanda ha presentato una richiesta di risarcimento danni allo Sports Entertainment Group (SEG) per 'illeciti' durante il suo trasferimento dalla Lazio all'Inter avvenuto nel 2018.

Attraverso il tribunale, il difensore chiede alla SEG la restituzione della provvigione e anche un aumento di stipendio con effetto retroattivo. De Vrij ha convocato il suo ex agente la scorsa estate e chiede un risarcimento per arricchimento illecito. Il caso sarà discusso ad Amsterdam a febbraio.

In una pubblicazione di Follow the Money è emerso che lo scorso anno che SEG ha guadagnato milioni alle spalle di De Vrij dal suo trasferimento all'Inter. Secondo quanto riferito, l'operazione ha fruttato 7,5 milioni di euro. Per ogni mezza stagione che De Vrij gioca a Milano, si aggiungerebbero altri 200.000 euro. Inoltre, la società di brokeraggio ha negoziato una percentuale di rivendita del 7,5%. Il danno complessivo per il giocatore potrebbe quindi ammontare a circa 15 milioni di euro. Quando De Vrij lo ha scoperto, si è sentito tradito e ha rotto con SEG.