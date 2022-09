Inter, De Vrij: “Dispiace per l’anno scorso, ma guardiamo avanti. Lukaku importante”

Stefan De Vrij, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di SportMediaset in vista del derby di sabato sera. Queste le sue dichiarazioni: "Era importante riprendersi e tornare a vincere, era quello che volevamo. Il derby è un'altra partita importantissima sull'aspetto fisico, per la classifica, per noi e per i tifosi: è una partita molto sentita. Siamo dispiaciuti per come è finita l'anno scorso, ma è il passato e dobbiamo andare avanti.