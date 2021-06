De Vrij: “Eriksen? Ho avuto problemi a dormire sabato. Nel nostro gruppo Whatsapp…”

Il difensore nerazzurro parla della situazione del compagno di squadra: "È stato terribile"

Nonostante la vittoria contro l'Ucraina, Stefan De Vrij non è particolarmente contento. Il difensore giudica come una "macchia" i due gol subiti dall'Olanda: "Penso che quei due gol subiti da difensore siano una macchia. Dopo la Scozia, ho parlato di comunicazione, di quanto sia importante in questo sistema. In qualsiasi sistema. Ovviamente ci alleniamo e vediamo progressi".