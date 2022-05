De Vrij: “Coppa voluta tantissimo. Bologna alle spalle. Questa vittoria ci dà carica”

Le dichiarazioni del giocatore nerazzurro al termine della finale di Coppa Italia vinta dall'Inter contro la Juventus

Al termine della finale di Coppa Italia vinta dall'Inter contro la Juventus, Stefan De Vrij ha commentato la gara ai microfoni di Canale 5. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "L'abbiamo voluta tantissimo e si è visto sul campo. Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, siamo contentissimi per il risultato. Bologna? Ormai è alle spalle, andiamo avanti e godiamoci questa vittoria. Facciamo di tutto per vincere le ultime due in campionato. Cagliari? Questa vittoria ci darà tanta energia, ci carica. Abbiamo tempo per riposare e dare il massimo domenica sera. Perché dietro il Milan? Abbiamo lasciato per strada punti pesanti. In alcune partita potevamo e dovevamo fare meglio. Non molliamo e proviamo a vincere le nostre ultime due partite e speriamo in meglio".