Sky – Inter-de Vrij, cresce ottimismo per rinnovo: “Il nodo principale era…”

In casa Inter cresce l’ottimismo sul rinnovo di Stefan de Vrij, in scadenza a giugno 2023: ecco qual era il nodo principale

Sensazioni positive in casa Inter sul rinnovo di Stefan de Vrij ora. Nelle ultime ore, sono arrivati importanti segnali di apertura da parte del difensore olandese, in scadenza al 30 giugno 2023. Ecco le ultimissime sulla situazione dal sito di Sky Sport:

Inter-de Vrij, il nodo principale

"L’Inter e Stefan de Vrij andranno avanti insieme fino al 2025. In casa nerazzurra cresce l’ottimismo sul rinnovo del difensore olandese, in scadenza a giugno 2023 (quando sarebbe libero di accordarsi a parametro zero con qualsiasi club). Il nodo principale è sempre stato quello della durata, con l’Inter che offre altri due anni di contratto (alle stesse cifre di adesso, 4 mln a stagione) e il giocatore che ne avrebbe voluti 3.